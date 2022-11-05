Тугова Просковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТугова Просковья Ильинична

Тугова Просковья Ильинична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тугов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Тугов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шургучинова Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Тугов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Тугов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тугов Пётр Федорович

Отец ребёнка: Тугов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тугова Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Тугов Фёдор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close