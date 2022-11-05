Тугова Просковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тугов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шургучинова Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Тугов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Тугов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тугов Пётр Федорович
Отец ребёнка: Тугов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тугова Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Тугов Фёдор Яковлевич
Смерть
Неизвестно