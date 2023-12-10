Войняк (Грушецкая) Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.10.1881 ст.
Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.
Сын: Войняк Василий Сильвестрович
Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1886 ст.
Дочь: Войняк Евдокия Сильвестровна
Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1888 ст.
Сын: Войняк Иван Сильвестрович
Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1891 ст.
Сын: Войняк Антон Сильвестрович
Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1893 ст.
Сын: Войняк Федор Сильвестрович
Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1897 ст.
Дочь: Ткачук Евфимия Сильвестровна
Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Войняк Мария Сильвестровна
Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Костюк Домникия Сильвестровна
Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович
Смерть
Неизвестно