Войняк (Грушецкая) Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойняк (Грушецкая) Татьяна Афанасьевна

Войняк (Грушецкая) Татьяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1881 ст.

Муж: Войняк Сильвестр Иванович

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.

Сын: Войняк Василий Сильвестрович

Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1886 ст.

Дочь: Войняк Евдокия Сильвестровна

Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1888 ст.

Сын: Войняк Иван Сильвестрович

Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1891 ст.

Сын: Войняк Антон Сильвестрович

Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1893 ст.

Сын: Войняк Федор Сильвестрович

Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1897 ст.

Дочь: Ткачук Евфимия Сильвестровна

Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Войняк Мария Сильвестровна

Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Костюк Домникия Сильвестровна

Отец ребёнка: Войняк Сильвестр Иванович

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close