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Войняк Сильвестр Иванович

Место рождения

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Войняк Иван Николаевич

Мать: Войняк Мария Матвеевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
26.10.1881 ст.

Жена: Войняк Татьяна Афанасьевна

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.

Сын: Войняк Василий Сильвестрович

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1886 ст.

Дочь: Войняк Евдокия Сильвестровна

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1888 ст.

Сын: Войняк Иван Сильвестрович

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1891 ст.

Сын: Войняк Антон Сильвестрович

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1893 ст.

Сын: Войняк Федор Сильвестрович

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1897 ст.

Дочь: Ткачук Евфимия Сильвестровна

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Войняк Мария Сильвестровна

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Костюк Домникия Сильвестровна

Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Смерть
Неизвестно
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