Войняк Сильвестр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Войняк Иван Николаевич
Мать: Войняк Мария Матвеевна
Бракосочетание
26.10.1881 ст.
Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.
Сын: Войняк Василий Сильвестрович
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
27.02.1886 ст.
Дочь: Войняк Евдокия Сильвестровна
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
05.08.1888 ст.
Сын: Войняк Иван Сильвестрович
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.01.1891 ст.
Сын: Войняк Антон Сильвестрович
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.06.1893 ст.
Сын: Войняк Федор Сильвестрович
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.06.1897 ст.
Дочь: Ткачук Евфимия Сильвестровна
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Войняк Мария Сильвестровна
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Костюк Домникия Сильвестровна
Мать ребёнка: Войняк Татьяна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно