Селезнёва (Замуйлова) Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва (Замуйлова) Елена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Селезнёв Николай Николаевич

Отец ребёнка: Селезнев Николай Александрович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Селезнев Николай Александрович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнев Николай Александрович

Смерть
2001
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