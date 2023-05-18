Селезнёва (Замуйлова) Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Селезнёв Николай Николаевич
Отец ребёнка: Селезнев Николай Александрович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Селезнев Николай Александрович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селезнев Николай Александрович
Смерть
2001