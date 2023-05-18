(Селезнёва) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Селезнёва) Зоя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Селезнев Николай Александрович

Мать: Селезнёва Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернев Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернев Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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