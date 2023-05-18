(Селезнёва) Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1968
Рождение ребёнка
1970
Рождение ребёнка
1972
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно