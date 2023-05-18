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Селезнев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1914

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1914

Отец: Селезнёв Александр Никитич

Мать: Селезнёва Марина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Селезнёв Николай Николаевич

Мать ребёнка: Селезнёва Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Селезнёва Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селезнёва Елена Тимофеевна

Смерть
1976