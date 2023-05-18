Селезнев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1914
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1914
Рождение ребёнка
1936
Сын: Селезнёв Николай Николаевич
Мать ребёнка: Селезнёва Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Селезнёва Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селезнёва Елена Тимофеевна
Смерть
1976