Носалева (Дутова) Надежда Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1875
второй брак Свидетели:Боровой Дормидонт Дмитриев,Белоусов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1875
Дочь: Носалева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Носалев Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.1878
Отец ребёнка: Носалев Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
07.06.1880
Дочь: Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Носалев Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
31.10.1883
Отец ребёнка: Носалев Андрей Андреевич
Воспр.Касимов Сергей Иванович,псаломщик,Макагонова Ксения Степанова
Смерть
Неизвестно