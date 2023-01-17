Носалева (Дутова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носалева (Дутова) Надежда Андреевна

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Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
09.02.1875

Муж: Носалев Андрей Андреевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
второй брак Свидетели:Боровой Дормидонт Дмитриев,Белоусов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1875

Дочь: Носалева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Носалев Андрей Андреевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.10.1878

Сын: Носалев Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Носалев Андрей Андреевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.06.1880

Дочь: Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Носалев Андрей Андреевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
31.10.1883

Сын: Носалев Кузма Андреевич

Отец ребёнка: Носалев Андрей Андреевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.Касимов Сергей Иванович,псаломщик,Макагонова Ксения Степанова
Смерть
Неизвестно
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