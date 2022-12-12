Носалев Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Носалев Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1875
второй брак Свидетели:Боровой Дормидонт Дмитриев,Белоусов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1875
Дочь: Носалева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Носалева Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
04.10.1878
Мать ребёнка: Носалева Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
07.06.1880
Дочь: Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Носалева Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
31.10.1883
Мать ребёнка: Носалева Надежда Андреевна
Воспр.Касимов Сергей Иванович,псаломщик,Макагонова Ксения Степанова
Смерть
Неизвестно