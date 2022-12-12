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Носалев Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Носалев Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1875

Жена: Носалева Надежда Андреевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
второй брак Свидетели:Боровой Дормидонт Дмитриев,Белоусов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1875

Дочь: Носалева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Носалева Надежда Андреевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.10.1878

Сын: Носалев Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Носалева Надежда Андреевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.06.1880

Дочь: Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Носалева Надежда Андреевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
31.10.1883

Сын: Носалев Кузма Андреевич

Мать ребёнка: Носалева Надежда Андреевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.Касимов Сергей Иванович,псаломщик,Макагонова Ксения Степанова
Смерть
Неизвестно
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