(Васильева) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева) Ольга Владимировна

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Место рождения

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.07.1990

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1970 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1990

Отец: Васильев Владимир

Мать: Васильева Лариса Михайловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.07.2017

Муж: Холопов Илья

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холопов Илья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
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