(Васильева) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения10.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1990
Отец: Васильев Владимир
Бракосочетание
07.07.2017
Муж: Холопов Илья
Рождение ребёнка
21.11.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холопов Илья
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно