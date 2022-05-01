Холопов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолопов Илья

Холопов Илья

Место рождения

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.08.1986

Дата смерти

?.05.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.07.2017

Жена: Ольга Владимировна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.05.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close