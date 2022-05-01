Холопов Илья
Место рождения
Дата рождения01.08.1986
Дата смерти?.05.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1986
Бракосочетание
07.07.2017
Жена: Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
21.11.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.05.2022