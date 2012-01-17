Курганский Николай Васильевич
Место рожденияШумаково Солнцевский р-н Курская обл
Дата рождения16.11.1946
Дата смерти17.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1946
Шумаково Солнцевский р-н Курская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курганская (Ваганова) Ольга Михайловна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курганская (Ваганова) Ольга Михайловна
Макеевка, Донецк
Смерть
17.01.2012