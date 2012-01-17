Курганский Николай Васильевич 16.11.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курганский Николай Васильевич

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Место рождения

Шумаково Солнцевский р-н Курская обл

Дата рождения

16.11.1946

Дата смерти

17.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1946

Отец: Курганский Василий Васильевич

Мать: Курганская (Арцыбашева) Лидия Семёновна

Шумаково Солнцевский р-н Курская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курганская (Ваганова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
05.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курганская (Ваганова) Ольга Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курганская (Ваганова) Ольга Михайловна

Макеевка, Донецк
Смерть
17.01.2012

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