Курганская (Арцыбашева) Лидия Семёновна 24.02.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курганская (Арцыбашева) Лидия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1914

Отец: Арцыбашев Семён Васильевич

Мать: Арцыбашева Екатерина Прохоровна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Курганский Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Курганский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
16.11.1946

Сын: Курганский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Курганский Василий Васильевич

Шумаково Солнцевский р-н Курская обл
Смерть
Неизвестно

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