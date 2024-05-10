Курганская (Арцыбашева) Лидия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1914
Рождение ребёнка
1935
Сын: Курганский Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Курганский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
16.11.1946
Сын: Курганский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Курганский Василий Васильевич
Шумаково Солнцевский р-н Курская обл
Смерть
Неизвестно