Соколова (Кормская) Евпраксия Аристарховна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Кормский Аристарх Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1859
Муж: не указан
муж- Соколов Александр Иванович ( дьякон Покровской церкви г. Рыбинска)
Рождение ребёнка
1861
Сын: Соколов Николай Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно