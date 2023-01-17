Соколова (Кормская) Евпраксия Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Кормская) Евпраксия Аристарховна

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кормский Аристарх Ильич

Мать: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1859

Муж: не указан

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
муж- Соколов Александр Иванович ( дьякон Покровской церкви г. Рыбинска)
Рождение ребёнка
1861

Сын: Соколов Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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