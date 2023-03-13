Ростова Авдотья Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростова Авдотья Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

23.06.1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Ростовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ростовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ростовъ Семенъ

Отец ребёнка: Ростовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Ростовъ Авдей

Отец ребёнка: Ростовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ростовъ Григорий

Смерть
23.06.1809
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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