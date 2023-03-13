Ростова Авдотья Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти23.06.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ростовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ростовъ Григорий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ростовъ Семенъ
Отец ребёнка: Ростовъ Григорий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ростовъ Авдей
Отец ребёнка: Ростовъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ростовъ Григорий
Смерть
23.06.1809