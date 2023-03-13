Ростовъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовъ Григорий

Место рождения

Тимошкино

Дата рождения

1741

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Ростовъ Михаилъ

Мать: Ростова Фетинья Матвеева

Тимошкино
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ростовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ростова Авдотья Кирилова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ростовъ Семенъ

Мать ребёнка: Ростова Авдотья Кирилова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Ростовъ Авдей

Мать ребёнка: Ростова Авдотья Кирилова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ростова Авдотья Кирилова

Смерть
1791
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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