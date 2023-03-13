Ростовъ Григорий
Место рожденияТимошкино
Дата рождения1741
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Ростовъ Михаилъ
Мать: Ростова Фетинья Матвеева
Тимошкино
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ростовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ростова Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ростовъ Семенъ
Мать ребёнка: Ростова Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ростовъ Авдей
Мать ребёнка: Ростова Авдотья Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ростова Авдотья Кирилова
Смерть
1791