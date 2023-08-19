Яник Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яник Карл Петрович
Отец ребёнка: Яник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яник Вильям Петрович
Отец ребёнка: Яник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малиховская (Яник) Ильда Петровна
Отец ребёнка: Яник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пяро (Яник) Елена Петровна
Отец ребёнка: Яник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яник Григорий (Герман) Петрович
Отец ребёнка: Яник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яник Юган Петрович
Отец ребёнка: Яник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яник Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Яник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понамарева (Яник) Лидия Петровна
Отец ребёнка: Яник Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна
Отец ребёнка: Яник Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яник Петр