Яник Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яник Елена Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яник Карл Петрович

Отец ребёнка: Яник Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яник Вильям Петрович

Отец ребёнка: Яник Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малиховская (Яник) Ильда Петровна

Отец ребёнка: Яник Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пяро (Яник) Елена Петровна

Отец ребёнка: Яник Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яник Григорий (Герман) Петрович

Отец ребёнка: Яник Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яник Юган Петрович

Отец ребёнка: Яник Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яник Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Яник Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понамарева (Яник) Лидия Петровна

Отец ребёнка: Яник Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

Отец ребёнка: Яник Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яник Петр

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