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Яник Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яник Карл Петрович

Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яник Вильям Петрович

Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малиховская Ильда Петровна

Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пяро Елена Петровна

Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яник Григорий Петрович

Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яник Юган Петрович

Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яник Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понамарева Лидия Петровна

Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова Вельмина Петровна

Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яник Елена Антоновна