Яник Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яник Карл Петрович
Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яник Вильям Петрович
Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малиховская Ильда Петровна
Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пяро Елена Петровна
Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яник Юган Петрович
Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яник Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понамарева Лидия Петровна
Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова Вельмина Петровна
Мать ребёнка: Яник Елена Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яник Елена Антоновна