Черноусова (Яник) Вельмина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яник Петр
Мать: Яник Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филь (Ковалева) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Ковалев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Ковалев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дучинская (Ковалева) Анфиса Александровна
Отец ребёнка: Ковалев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурянова (Ковалева) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ковалев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Черноусов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Черноусов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноусов Вениамин Федорович
Отец ребёнка: Черноусов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноусов Николай Федорович
Отец ребёнка: Черноусов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно