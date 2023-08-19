Черноусова (Яник) Вельмина Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яник Петр

Мать: Яник Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филь (Ковалева) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Ковалев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Ковалев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дучинская (Ковалева) Анфиса Александровна

Отец ребёнка: Ковалев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурянова (Ковалева) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Ковалев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Черноусов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Черноусов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Вениамин Федорович

Отец ребёнка: Черноусов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Николай Федорович

Отец ребёнка: Черноусов Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноусов Федор Иванович

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