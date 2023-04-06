Авдотья (Евдокия) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Федор Евграфов

Отец ребёнка: Евграф Алексеев

Рождение ребёнка
07.08.1830

Сын: Стефан Евграфов

Отец ребёнка: Евграф Алексеев

деревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии
Рождение ребёнка
19.02.1838

Дочь: Маремьяна (Мариамия) Евграфова

Отец ребёнка: Евграф Алексеев

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.07.1840

Сын: Евграфов Андрей Евграфов

Отец ребёнка: Евграф Алексеев

Казенного ведомства деревни Константинова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграф Алексеев

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