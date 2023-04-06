Авдотья (Евдокия) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Федор Евграфов
Отец ребёнка: Евграф Алексеев
Рождение ребёнка
07.08.1830
Сын: Стефан Евграфов
Отец ребёнка: Евграф Алексеев
деревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии
Рождение ребёнка
19.02.1838
Дочь: Маремьяна (Мариамия) Евграфова
Отец ребёнка: Евграф Алексеев
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.07.1840
Отец ребёнка: Евграф Алексеев
Казенного ведомства деревни Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евграф Алексеев