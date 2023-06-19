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Маремьяна (Мариамия) Евграфова

Место рождения

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.02.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

1803 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1838

Отец: Евграф Алексеев

Мать: Авдотья (Евдокия) Васильева

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
25.02.1838
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Казеннойволости села Константинова крестьянин Евграф Алексеев и его законная жена Евдокия Васильева, оба православного исповедания. Восприемники: той же деревни крестьянская жена Капи.. Фили... Показать все
Бракосочетание
20.11.1865

Муж: Иван Андреев

Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених -Казенной Ставотинской волости деревни Калинина крестьянин Иван Андреев православного исповедания, вторым браком, 30 лет Невеста - той же волости деревни Константинова крестьянская девица Мариа... Показать все
Смерть
Неизвестно