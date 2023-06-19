Маремьяна (Мариамия) Евграфова
Место рождения
Дата рождения19.02.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1838
Отец: Евграф Алексеев
Крещение
25.02.1838
Родители: Казеннойволости села Константинова крестьянин Евграф Алексеев и его законная жена Евдокия Васильева, оба православного исповедания. Восприемники: той же деревни крестьянская жена Капи.. Фили... Показать все
Бракосочетание
20.11.1865
Муж: Иван Андреев
Жених -Казенной Ставотинской волости деревни Калинина крестьянин Иван Андреев православного исповедания, вторым браком, 30 лет Невеста - той же волости деревни Константинова крестьянская девица Мариа... Показать все
Смерть
Неизвестно