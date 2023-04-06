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Стефан Евграфов

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Место рождения

деревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии

Дата рождения

07.08.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1830

Отец: Евграф Алексеев

Мать: Авдотья (Евдокия) Васильева

деревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии
Крещение
08.08.1830
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: казенного ведомства крестьянин Евграф Алексеев. Восприемники: брат его КАрп Алексеев. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.11744, л.911 | Ильинская церковь
Смерть
Неизвестно
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