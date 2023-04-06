Стефан Евграфов
Место рождениядеревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии
Дата рождения07.08.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.08.1830
Отец: Евграф Алексеев
деревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии
Крещение
08.08.1830
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: казенного ведомства крестьянин Евграф Алексеев. Восприемники: брат его КАрп Алексеев. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.11744, л.911 | Ильинская церковь
Смерть
Неизвестно