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Черниченко Кузьма Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

До ?.05.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Черниченко Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Черниченко Прокопий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1833 и 1838

Сын: Черниченко Василий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черниченко Прасковья Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До ?.05.1867
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