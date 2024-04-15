Черниченко Кузьма Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиДо ?.05.1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Черниченко Роман
Рождение ребёнка
1830
Сын: Черниченко Прокопий Кузьмич
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1838
Сын: Черниченко Василий Кузьмич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До ?.05.1867