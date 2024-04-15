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Черниченко Василий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1833 и 1838

Дата смерти

01.03.1868 ст.

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1838

Отец: Черниченко Кузьма Романович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
01.03.1868 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от горячки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G59?i=158&cc=3511744
Похороны
03.03.1868 ст.
на приходском кладбище (Хотень)
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