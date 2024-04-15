Черниченко Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1833 и 1838
Дата смерти01.03.1868 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1838
Отец: Черниченко Кузьма Романович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.1868 ст.
Причина смерти: от горячки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G59?i=158&cc=3511744
Похороны
03.03.1868 ст.
на приходском кладбище (Хотень)