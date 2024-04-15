Черниченко Прокопий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черниченко Прокопий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Черниченко Кузьма Романович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Черникова Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
02.01.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Мелания Тимофеевна Полякова
Восприемник
27.04.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Пелагея Захаровна Кибикова
Рождение ребёнка
06.01.1865 ст.

Дочь: Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Чернякова Любовь Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7M9-7?i=576&cc=3511744
Восприемник
04.11.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Павел Захарович Кибиков
Рождение ребёнка
13.06.1869 ст.

Дочь: Марина Прокопьевна

Мать ребёнка: Чернякова Любовь Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JF-X?i=199&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.09.1871 ст.

Дочь: Вера Прокопьевна

Мать ребёнка: Чернякова Любовь Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N8-C?i=391&cc=3511744
Рождение ребёнка
26.11.1872 ст.

Дочь: Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Чернякова Любовь Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FD-V?i=508&cc=3511744
Восприемник
14.01.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Татьяна Петровна Полякова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черниченко Феодосия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернякова Любовь Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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