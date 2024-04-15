Черниченко Прокопий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Черниченко Кузьма Романович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Черникова Мария Прокофьевна
Восприемник
02.01.1863 ст.
Мелания Тимофеевна Полякова
Восприемник
27.04.1863 ст.
Пелагея Захаровна Кибикова
Рождение ребёнка
06.01.1865 ст.
Дочь: Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Чернякова Любовь Трофимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7M9-7?i=576&cc=3511744
Восприемник
04.11.1865 ст.
Павел Захарович Кибиков
Рождение ребёнка
13.06.1869 ст.
Дочь: Марина Прокопьевна
Мать ребёнка: Чернякова Любовь Трофимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JF-X?i=199&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.09.1871 ст.
Дочь: Вера Прокопьевна
Мать ребёнка: Чернякова Любовь Трофимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N8-C?i=391&cc=3511744
Рождение ребёнка
26.11.1872 ст.
Дочь: Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Чернякова Любовь Трофимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FD-V?i=508&cc=3511744
Восприемник
14.01.1873 ст.
Татьяна Петровна Полякова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно