Золотов Фёдр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Золотова Мария Кондратьева
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Золотова Мария Кондратьева
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Золотова Мария Кондратьева
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Золотова Мария Кондратьева
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно