Золотов Фёдр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотов Фёдр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Золотов Захар Фёдоров

Мать ребёнка: Золотова Мария Кондратьева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Золотова Мария Кондратьева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Золотова Мария Кондратьева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Тарас Фёдоров

Мать ребёнка: Золотова Мария Кондратьева

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Мария Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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