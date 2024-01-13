Золотов Захар Фёдоров
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1702
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Золотов Фёдр
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Золотова Наталья Степанова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1748
Сын: Золотов Александр Захаров
Мать ребёнка: Золотова Наталья Степанова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Золотова Наталья Степанова
деревня Барановская, Московская область
Смерть
1792