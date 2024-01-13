Золотов Захар Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотов Захар Фёдоров

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Золотов Фёдр

Мать: Золотова Мария Кондратьева

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Золотов Захар Захаров

Мать ребёнка: Золотова Наталья Степанова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Золотов Александр Захаров

Мать ребёнка: Золотова Наталья Степанова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Золотов Михей Захаров

Мать ребёнка: Золотова Наталья Степанова

деревня Барановская, Московская область
Смерть
1792
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