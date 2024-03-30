Золотова Мария Кондратьева
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1660
Дата смертиПосле 1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1702
Отец ребёнка: Золотов Фёдр
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Золотов Фёдр
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Золотов Фёдр
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Золотов Фёдр
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Золотов Фёдр
Смерть
После 1758