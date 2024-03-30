Золотова Мария Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Мария Кондратьева

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1758

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Золотов Захар Фёдоров

Отец ребёнка: Золотов Фёдр

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Золотов Фёдр

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Золотов Фёдр

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Тарас Фёдоров

Отец ребёнка: Золотов Фёдр

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Фёдр

Смерть
После 1758
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