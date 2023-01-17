Каратушина (Новикова) Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратушина (Новикова) Анна Борисовна

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Место рождения

Ванино, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

С 17.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 17.11.1982

Отец: Новиков Борис Васильевич

Мать: Новикова Людмила Михайловна

Ванино, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
С 02.08.2003

Муж: Каратушин Алексей Игоревич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
С 13.05.2004

Сын: Каратушин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Каратушин Алексей Игоревич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
С 25.04.2006

Сын: Каратушин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Каратушин Алексей Игоревич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
С 07.07.2015

Дочь: Каратушина Дарьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Каратушин Алексей Игоревич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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