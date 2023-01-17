Каратушина (Новикова) Анна Борисовна
Место рождения
Дата рожденияС 17.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 17.11.1982
Бракосочетание
С 02.08.2003
Рождение ребёнка
С 13.05.2004
Сын: Каратушин Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Каратушин Алексей Игоревич
Рождение ребёнка
С 25.04.2006
Сын: Каратушин Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Каратушин Алексей Игоревич
Рождение ребёнка
С 07.07.2015
Дочь: Каратушина Дарьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Каратушин Алексей Игоревич