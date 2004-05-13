Каратушин Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратушин Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

С 13.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 13.05.2004

Отец: Каратушин Алексей Игоревич

Мать: Каратушина Анна Борисовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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