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Каратушина Дарьяна Алексеевна
Каратушина Дарьяна Алексеевна
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Место рождения
Астрахань
, город Астрахань, Астраханская область
Дата рождения
С 07.07.2015
Пол
Женский
Отец
Каратушин Алексей Игоревич
Мать
Каратушина (Новикова) Анна Борисовна
С 1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 07.07.2015
Отец:
Каратушин Алексей Игоревич
Мать:
Каратушина Анна Борисовна
Астрахань
, город Астрахань, Астраханская область
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