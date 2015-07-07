Каратушина Дарьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратушина Дарьяна Алексеевна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

С 07.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 07.07.2015

Отец: Каратушин Алексей Игоревич

Мать: Каратушина Анна Борисовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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