Горонюк (Витвицкая) Елена Мичеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горонюк (Витвицкая) Елена Мичеславовна

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Место рождения

Росоша, Вінницька область

Дата рождения

24.02.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1921

Отец: Витвицкий Мичеслав Петрович

Мать: Витвицкая Бронислава Михайловна

Росоша, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.02.1940

Дочь: Горонюк Альбина Ивановна

Отец ребёнка: Горонюк Иван Никифорович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.10.1941

Дочь: Горонюк Инна Ивановна

Отец ребёнка: Горонюк Иван Никифорович

Рождение ребёнка
19.02.1945

Дочь: Оленёва Регина Ивановна

Отец ребёнка: Горонюк Иван Никифорович

Рождение ребёнка
15.08.1950

Дочь: Сазончик Мария Ивановна

Отец ребёнка: Горонюк Иван Никифорович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.03.1952

Дочь: Горонюк Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Горонюк Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно
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