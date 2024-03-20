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Горонюк Иван Никифорович

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Место рождения

Мыслятин, Хмельницька область

Дата рождения

06.05.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Мыслятин, Хмельницька область
Рождение ребёнка
14.02.1940

Дочь: Горонюк Альбина Ивановна

Мать ребёнка: Горонюк Елена Мичеславовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.10.1941

Дочь: Горонюк Инна Ивановна

Мать ребёнка: Горонюк Елена Мичеславовна

Рождение ребёнка
19.02.1945

Дочь: Оленёва Регина Ивановна

Мать ребёнка: Горонюк Елена Мичеславовна

Рождение ребёнка
15.08.1950

Дочь: Сазончик Мария Ивановна

Мать ребёнка: Горонюк Елена Мичеславовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.03.1952

Дочь: Горонюк Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Горонюк Елена Мичеславовна

Смерть
Неизвестно
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