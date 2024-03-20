Горонюк Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения06.05.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1917
Рождение ребёнка
14.02.1940
Дочь: Горонюк Альбина Ивановна
Мать ребёнка: Горонюк Елена Мичеславовна
Рождение ребёнка
10.10.1941
Дочь: Горонюк Инна Ивановна
Мать ребёнка: Горонюк Елена Мичеславовна
Рождение ребёнка
19.02.1945
Дочь: Оленёва Регина Ивановна
Мать ребёнка: Горонюк Елена Мичеславовна
Рождение ребёнка
15.08.1950
Дочь: Сазончик Мария Ивановна
Мать ребёнка: Горонюк Елена Мичеславовна
Рождение ребёнка
19.03.1952
Дочь: Горонюк Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Горонюк Елена Мичеславовна
Смерть
Неизвестно