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Параскева Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

17.04.1860 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1800 ст.

Сын: Соколов Даниил Ефремов

Отец ребёнка: Соколов Ефрем Никитин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1802 ст.

Сын: Соколов Иван Ефремов

Отец ребёнка: Соколов Ефрем Никитин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.11.1804

Сын: Соколов Иван Ефремов

Отец ребёнка: Соколов Ефрем Никитин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1808

Дочь: Соколова Мария Ефремова

Отец ребёнка: Соколов Ефрем Никитин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1812 ст.

Сын: Соколов Кирик Ефремов

Отец ребёнка: Соколов Ефрем Никитин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Ефрем Никитин

Смерть
17.04.1860 ст.
Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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