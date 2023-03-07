Параскева Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти17.04.1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1800 ст.
Отец ребёнка: Соколов Ефрем Никитин
Рождение ребёнка
17.02.1802 ст.
Сын: Соколов Иван Ефремов
Отец ребёнка: Соколов Ефрем Никитин
Рождение ребёнка
?.11.1804
Сын: Соколов Иван Ефремов
Отец ребёнка: Соколов Ефрем Никитин
Рождение ребёнка
29.03.1808
Дочь: Соколова Мария Ефремова
Отец ребёнка: Соколов Ефрем Никитин
Рождение ребёнка
08.07.1812 ст.
Отец ребёнка: Соколов Ефрем Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1860 ст.