Соколов Иван Ефремов
Место рождения
Дата рождения?.11.1804
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1804
Отец: Соколов Ефрем Никитин
Мать: Параскева Игнатьева
Военная служба
1828
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Соколова Клавдия Иванова
Мать ребёнка: Васса Петрова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Соколова Анна Иванова
Мать ребёнка: Васса Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Петрова
Смерть
После 1864