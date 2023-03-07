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Соколов Иван Ефремов

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Место рождения

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

?.11.1804

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1804

Отец: Соколов Ефрем Никитин

Мать: Параскева Игнатьева

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1828
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Соколова Клавдия Иванова

Мать ребёнка: Васса Петрова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Соколова Анна Иванова

Мать ребёнка: Васса Петрова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Петрова

Смерть
После 1864
Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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