Соколов Иван Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Иван Ефремов

Соколов Иван Ефремов

Место рождения

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.02.1802 ст.

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1802 ст.

Отец: Соколов Ефрем Никитин

Мать: Параскева Игнатьева

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.02.1832 ст.

Жена: Прасковья Никитина

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.1833 ст.

Сын: Соколов Леонтий Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Никитина

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Соколов Иван Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Никитина

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Соколов Филипп Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Никитина

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Соколов Архип Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Никитина

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Соколов Леонтий Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Никитина

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1848
Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close