Соколов Иван Ефремов
Место рождения
Дата рождения17.02.1802 ст.
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1802 ст.
Отец: Соколов Ефрем Никитин
Мать: Параскева Игнатьева
Бракосочетание
09.02.1832 ст.
Жена: Прасковья Никитина
Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.1833 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1837
Сын: Соколов Иван Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1844
Сын: Соколов Архип Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Прасковья Никитина
Смерть
1848