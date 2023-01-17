Трясцин Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения14.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1873
Рождение ребёнка
07.02.1893
Сын: Трясцин Федор Владимирович
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.10.1895
Дочь: Парасковья Владимировна
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
02.02.1898
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
09.11.1901
Дочь: Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.02.1905
Сын: Трясцин Иван Владимирович
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.04.1907
Дочь: Александра Владимировна
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.07.1910
Дочь: Ладина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
31.12.1913
Сын: Трясцин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
23.09.1916
Сын: Трясцин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно