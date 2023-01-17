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Трясцин Владимир Павлович

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Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

14.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1873

Отец: Трясцин Павел Яковлевич

Мать: Трясцина Пелагея Феоктистовна

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.02.1893

Сын: Трясцин Федор Владимирович

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1895

Дочь: Парасковья Владимировна

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1898

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1901

Дочь: Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1905

Сын: Трясцин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1907

Дочь: Александра Владимировна

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1910

Дочь: Ладина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
31.12.1913

Сын: Трясцин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1916

Сын: Трясцин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Трясцина Евдокия Алексеевна

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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