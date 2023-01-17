Ладина (Трясцина) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения24.07.1910
Дата смерти11.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910
Рождение ребёнка
14.01.1931
Сын: Ладин Василий
Отец ребёнка: Ладин Александр
Рождение ребёнка
02.12.1935
Рождение ребёнка
21.08.1938
Сын: Ладин Илья
Отец ребёнка: Ладин Александр
Рождение ребёнка
06.04.1947
Рождение ребёнка
06.04.1947
Дочь: Кирякова Валентина
Отец ребёнка: Ладин Александр
Рождение ребёнка
23.11.1948
Сын: Ладин Леонид
Отец ребёнка: Ладин Александр
Рождение ребёнка
01.01.1952
Смерть
11.05.1992