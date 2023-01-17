Ладина (Трясцина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладина (Трясцина) Ольга Владимировна

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Место рождения

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

24.07.1910

Дата смерти

11.05.1992

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910

Отец: Трясцин Владимир Павлович

Мать: Трясцина Евдокия Алексеевна

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1931

Сын: Ладин Василий

Отец ребёнка: Ладин Александр

Рождение ребёнка
02.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладин Александр

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1938

Сын: Ладин Илья

Отец ребёнка: Ладин Александр

Рождение ребёнка
06.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладин Александр

Рождение ребёнка
06.04.1947

Дочь: Кирякова Валентина

Отец ребёнка: Ладин Александр

Рождение ребёнка
23.11.1948

Сын: Ладин Леонид

Отец ребёнка: Ладин Александр

Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладин Александр

Чекур, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
11.05.1992
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