Курочкина (Кубаева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Кубаева) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.

Сын: Курочкин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Курочкин Владимир Алексеевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники Александр Алексеевич Курочкин Феодосья Васильевна Уразова
Рождение ребёнка
19.06.1915 ст.

Сын: Курочкин Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Курочкин Владимир Алексеевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники: Александр Алексеевич Курочкин девица Федосья Васильевна Уразова
Рождение ребёнка
18.04.1918

Сын: Курочкин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Курочкин Владимир Алексеевич

Воспреемники Алексей Константинович Кошкин
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Курочкина Августа Владимировна

Отец ребёнка: Курочкин Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Владимир Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
1976
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