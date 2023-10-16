Курочкина (Кубаева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.
Сын: Курочкин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Курочкин Владимир Алексеевич
Воспреемники Александр Алексеевич Курочкин Феодосья Васильевна Уразова
Рождение ребёнка
19.06.1915 ст.
Сын: Курочкин Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Курочкин Владимир Алексеевич
Воспреемники: Александр Алексеевич Курочкин девица Федосья Васильевна Уразова
Рождение ребёнка
18.04.1918
Сын: Курочкин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Курочкин Владимир Алексеевич
Воспреемники Алексей Константинович Кошкин
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Курочкина Августа Владимировна
Отец ребёнка: Курочкин Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
1976