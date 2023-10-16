Курочкин Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Владимир Алексеевич

Курочкин Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Курочкин Алексей Екимов

Мать: Курочкина Мария Александровна

Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.

Сын: Курочкин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Курочкина Анна Васильевна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники Александр Алексеевич Курочкин Феодосья Васильевна Уразова
Рождение ребёнка
19.06.1915 ст.

Сын: Курочкин Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Курочкина Анна Васильевна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники: Александр Алексеевич Курочкин девица Федосья Васильевна Уразова
Рождение ребёнка
18.04.1918

Сын: Курочкин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Курочкина Анна Васильевна

Воспреемники Алексей Константинович Кошкин
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Курочкина Августа Владимировна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1939
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close