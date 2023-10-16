Курочкин Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.
Сын: Курочкин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Курочкина Анна Васильевна
Воспреемники Александр Алексеевич Курочкин Феодосья Васильевна Уразова
Рождение ребёнка
19.06.1915 ст.
Сын: Курочкин Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Курочкина Анна Васильевна
Воспреемники: Александр Алексеевич Курочкин девица Федосья Васильевна Уразова
Рождение ребёнка
18.04.1918
Сын: Курочкин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Курочкина Анна Васильевна
Воспреемники Алексей Константинович Кошкин
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Курочкина Августа Владимировна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1939