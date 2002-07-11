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Курочкин Леонид Владимирович

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.06.1915 ст.

Дата смерти

11.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1915 ст.

Отец: Курочкин Владимир Алексеевич

Мать: Курочкина Анна Васильевна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники: Александр Алексеевич Курочкин девица Федосья Васильевна Уразова
Рождение ребёнка
10.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина Зинаида Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Зинаида Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.07.2002
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
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