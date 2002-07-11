Курочкин Леонид Владимирович
Место рождения
Дата рождения19.06.1915 ст.
Дата смерти11.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1915 ст.
Воспреемники: Александр Алексеевич Курочкин девица Федосья Васильевна Уразова
Рождение ребёнка
10.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Зинаида Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.07.2002