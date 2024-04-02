Лавренко (Пуц) Александра Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1827
Дочь: Лавренко Анна Павловна
Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Лавренко Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич
Рождение ребёнка
13.01.1834
Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич
Рождение ребёнка
23.03.1839
Сын: Лавренко Григорий Павлович
Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Лавренко Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич
Смерть
До 1844