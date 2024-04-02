Лавренко (Пуц) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛавренко (Пуц) Александра Александровна

Лавренко (Пуц) Александра Александровна

Место рождения

Ивангород, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1844

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.09.1827

Дочь: Лавренко Анна Павловна

Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Бракосочетание
1827

Муж: Лавренко Павел Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лавренко Захар Павлович

Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лавренко Андрей Павлович

Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Лавренко Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1834

Сын: Лавренко Савва Павлович

Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1839

Сын: Лавренко Григорий Павлович

Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Лавренко Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Лавренко Павел Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Смерть
До 1844
Ивангород, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close