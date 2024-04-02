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Лавренко Захар Павлович
Лавренко Захар Павлович
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Древо
Место рождения
Ивангород
, Чернігівська область
Дата рождения
1829
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лавренко Павел Евстафьевич
1803 г.р.
Мать
Лавренко (Пуц) Александра Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец:
Лавренко Павел Евстафьевич
Мать:
Лавренко Александра Александровна
Ивангород
, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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