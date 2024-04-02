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Лавренко Захар Павлович

Место рождения

Ивангород, Чернігівська область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Лавренко Павел Евстафьевич

Мать: Лавренко Александра Александровна

Ивангород, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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