Лавренко Савва Павлович
Место рождения
Дата рождения13.01.1834
Дата смерти29.01.1895
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Дочь: Перетятько Ефросиния Саввина
Мать ребёнка: Лавренко София Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1876
Дочь: Дайнека Афанасия Саввина
Мать ребёнка: Лавренко София Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1880 ст.
Мать ребёнка: Лавренко София Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лавренко София Ивановна
Смерть
29.01.1895