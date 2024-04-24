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Лавренко Савва Павлович

Место рождения

Ивангород, Чернігівська область

Дата рождения

13.01.1834

Дата смерти

29.01.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1834

Отец: Лавренко Павел Евстафьевич

Мать: Лавренко Александра Александровна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Дочь: Перетятько Ефросиния Саввина

Мать ребёнка: Лавренко София Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1876

Дочь: Дайнека Афанасия Саввина

Мать ребёнка: Лавренко София Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1880 ст.

Сын: Лавренко Тимофей Саввин

Мать ребёнка: Лавренко София Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавренко София Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Смерть
29.01.1895
Ивангород, Чернігівська область
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