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Соломония Леонова

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Место рождения

д.Бранное Займище Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

29.03.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бранное Займище Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1845

Муж: Филимон Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.07.1847

Дочь: Анна Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Корнеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1852

Дочь: Мария Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Корнеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1854

Дочь: Елена Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Корнеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1856

Сын: Иоанн Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Корнеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1859

Сын: Савва Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Корнеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Яков Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Корнеев

Рождение ребёнка
20.03.1871

Дочь: Анна Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Корнеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
29.03.1886
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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