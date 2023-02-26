Соломония Леонова
Место рожденияд.Бранное Займище Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смерти29.03.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бранное Займище Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1845
Муж: Филимон Корнеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.07.1847
Дочь: Анна Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Корнеев
Рождение ребёнка
19.07.1852
Дочь: Мария Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Корнеев
Рождение ребёнка
14.05.1854
Дочь: Елена Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Корнеев
Рождение ребёнка
10.11.1856
Сын: Иоанн Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Корнеев
Рождение ребёнка
10.01.1859
Сын: Савва Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Корнеев
Рождение ребёнка
1870
Сын: Яков Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Корнеев
Рождение ребёнка
20.03.1871
Дочь: Анна Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Корнеев
Смерть
29.03.1886