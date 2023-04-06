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Романова (Кудрявцева) Анфиса

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1848

Отец: Кудрявцевъ Афиногенъ

Мать: Кудрявцева Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1865

Муж: Романовъ Василий

Рождение ребёнка
09.11.1866

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Романовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1874

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.12.1883

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: не указан

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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