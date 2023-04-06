Романова (Кудрявцева) Анфиса
Место рождения
Дата рождения12.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1848
Отец: Кудрявцевъ Афиногенъ
Мать: Кудрявцева Матрена
Бракосочетание
24.01.1865
Муж: Романовъ Василий
Рождение ребёнка
09.11.1866
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Романовъ Василий
Рождение ребёнка
03.12.1874
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.12.1883
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: не указан
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан