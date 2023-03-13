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Кудрявцева (Батанина) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Батанинъ Кириллъ

Мать: Батанина Марфа Моисеева

Бракосочетание
25.01.1842

Муж: Кудрявцевъ Афиногенъ

Рождение ребёнка
21.07.1845

Дочь: Маклашева Анна

Отец ребёнка: Кудрявцевъ Афиногенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1848

Дочь: Романова Анфиса

Отец ребёнка: Кудрявцевъ Афиногенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1850

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Кудрявцевъ Афиногенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1851

Сын: Кудрявцевъ Яковъ

Отец ребёнка: Кудрявцевъ Афиногенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1859

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кудрявцевъ Афиногенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан