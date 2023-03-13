Кудрявцева (Батанина) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Батанинъ Кириллъ
Мать: Батанина Марфа Моисеева
Бракосочетание
25.01.1842
Муж: Кудрявцевъ Афиногенъ
Рождение ребёнка
21.07.1845
Дочь: Маклашева Анна
Отец ребёнка: Кудрявцевъ Афиногенъ
Рождение ребёнка
12.08.1848
Дочь: Романова Анфиса
Отец ребёнка: Кудрявцевъ Афиногенъ
Рождение ребёнка
12.05.1850
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Кудрявцевъ Афиногенъ
Рождение ребёнка
03.10.1851
Сын: Кудрявцевъ Яковъ
Отец ребёнка: Кудрявцевъ Афиногенъ
Рождение ребёнка
27.02.1859
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кудрявцевъ Афиногенъ