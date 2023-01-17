Брызгалова Пелагия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова Пелагия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1834 ст.

Дочь: Брызгалова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Брызгалов Фёдор Яковлевич

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1836 ст.

Сын: Брызгалов Ферафонтей Фёдорович

Отец ребёнка: Брызгалов Фёдор Яковлевич

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.03.1838 ст.

Дочь: Брызгалова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Брызгалов Фёдор Яковлевич

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брызгалов Фёдор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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