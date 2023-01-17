Брызгалова Пелагия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1834 ст.
Дочь: Брызгалова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Брызгалов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
21.04.1836 ст.
Сын: Брызгалов Ферафонтей Фёдорович
Отец ребёнка: Брызгалов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
22.03.1838 ст.
Дочь: Брызгалова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Брызгалов Фёдор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно