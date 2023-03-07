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Брызгалов Фёдор Яковлевич

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Место рождения

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Брызгалов Яков Васильевич

Мать: не указана

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1834 ст.

Дочь: Брызгалова Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Брызгалова Пелагия Васильевна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1836 ст.

Сын: Брызгалов Ферафонтей Фёдорович

Мать ребёнка: Брызгалова Пелагия Васильевна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.03.1838 ст.

Дочь: Брызгалова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Брызгалова Пелагия Васильевна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брызгалова Пелагия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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