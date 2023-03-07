Брызгалов Фёдор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Брызгалов Яков Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1834 ст.
Дочь: Брызгалова Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Брызгалова Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
21.04.1836 ст.
Сын: Брызгалов Ферафонтей Фёдорович
Мать ребёнка: Брызгалова Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1838 ст.
Дочь: Брызгалова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Брызгалова Пелагия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно