Жупинская Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Жупинский Марк Осипович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Жупинский Марк Осипович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Жупинский Андрей Маркович
Отец ребёнка: Жупинский Марк Осипович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Жупинский Кондрат Маркович
Отец ребёнка: Жупинский Марк Осипович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Жупинский Марк Осипович
Бракосочетание
Неизвестно