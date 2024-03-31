Жупинская Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жупинская Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Жупинский Сазон Маркович

Отец ребёнка: Жупинский Марк Осипович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Жупинский Сазон Маркович

Отец ребёнка: Жупинский Марк Осипович

Сенное, Харківська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Жупинский Андрей Маркович

Отец ребёнка: Жупинский Марк Осипович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Жупинский Кондрат Маркович

Отец ребёнка: Жупинский Марк Осипович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Жупинский Яков Маркович

Отец ребёнка: Жупинский Марк Осипович

Сенное, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жупинский Марк Осипович

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