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Жупинский Марк Осипович

Место рождения

Сенное, Харківська область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Жупинский Осип Семенович

Мать: не указана

Сенное, Харківська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Жупинский Сазон Маркович

Мать ребёнка: Жупинская Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Жупинский Сазон Маркович

Мать ребёнка: Жупинская Наталья Степановна

Сенное, Харківська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Жупинский Андрей Маркович

Мать ребёнка: Жупинская Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Жупинский Кондрат Маркович

Мать ребёнка: Жупинская Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Жупинский Яков Маркович

Мать ребёнка: Жупинская Наталья Степановна

Сенное, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жупинская Наталья Степановна

Смерть
Неизвестно
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