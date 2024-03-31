Жупинский Марк Осипович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Жупинский Осип Семенович
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Жупинская Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Жупинская Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Жупинский Андрей Маркович
Мать ребёнка: Жупинская Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Жупинский Кондрат Маркович
Мать ребёнка: Жупинская Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Жупинская Наталья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно